الوزير «آل الشيخ» يُقبّل جبين رجال أمن: ضربتم أروع الأمثلة

ثمَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، جهود الأجهزة الأمنية في المملكة؛ بقيادة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، في إنجاح موسم الحج.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قُبلة مني على جبين رجل الأمن الأول سمو وزير الداخلية، وكل رجل من رجال الأمن السعودي في جميع القطاعات، ففي حج هذا العام 1440هـ ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلّاق مع جميع الحجاج وزوّار المسجد النبوي الشريف، وفي جميع المنافذ والطرق، رحمة وأخلاقًا وتواضعًا وانضباطًا وصبرًا».

وكان وزير الداخلية قد رفع، أمس الأربعاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام، في برقية تضمّنت التأكيد على أنّ موسم الحج مرّ بسلام ولم يشهد أي حوادث.

وبلغ عدد الحجاج مليونين و489 ألفًا و406 حجاج، حسب الوزير الذي أكّد أنّ موسم حج هذا العام اتسم بنجاح تنفيذ كل الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية؛ حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثمَّ النفرة إلى مشعر مزدلفة، ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي، وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولًا إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام؛ لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم؛ اتباعًا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأضاف أنّ الحالة الأمنية كانت مستقرة، ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج، وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة، وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.