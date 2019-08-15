«الجوازات»: 10 إجراءات لإصدار وتجديد جواز سفر الأقل من 15 عامًا

أوضحت المديرية العامة للجوازات متطلبات وإجراءات إصدار جواز سفر لمن هم دون السِّنّ القانوني 15 سنة، لافتةً إلى أنَّه يلزم تقدُّم ولي الأمر فقط، لإدارة الجوازات بالأوراق اللازمة لتنفيذ الطلب.

ووفق ما جاء بالموقع الإلكتروني لـ«الجوازات»، فإنَّ هناك عشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز سفر لمن أعمارهم 15 سنة فأقل من إدارات ومكاتب الجوازات.

وتمثّلت الإجراءات، في تسديد رسوم تجديد إصدار الجواز آليًا (300) ريال لمدة خمس سنوات فقط، ولا يمكن التجديد أو الإصدار لمدة عشر سنوات لمَن هم أقل من (21) عامًا.

وأيضًا، الحصول على موعد عبر الموقع الإلكتروني، حجز موعد إلكتروني، وتعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز الكترونيًا، وإرفاق صورتين مقاس 4X6 حديثتي التصوير بخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب، ويشترط أن تكون بالزِّيّ السعودي لمن هم فوق (15) سنة.

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ومن ضمن المتطلبات، حضور ولي الأمر لمن أعمارهم (15) فأقلّ أو من لديه تفويض إلكتروني من ولي الأمر باستقبال الطلب، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر وسجِلّ الأسرة الأصل وصور منهما، وتواجد المواطن المستفيد داخل المملكة «أما من كان خارج المملكة فيتمّ تجديد جوازه عن طريق ممثليات المملكة في الخارج».

وكذلك أن يكون المستفيد على قيد الحياة، وإحضار الجواز السابق عند التجديد، وفيما يتعلق بالنساء والقُصّر السعوديين المتوفى ولي أمرهم، وكل ما يتعلق بأمور سفرهم يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

وأخيرًا، يلزم مراجعة ولي أمر صاحب الطلب أو من ينوب عنه نظامًا (تفويض إلكتروني– وكالة شرعية) من إدارة الجوازات أو البريد للنساء أو الأبناء لمن هم دون سن (15) عامًا على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر، ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.​