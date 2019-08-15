نصيحة من «مدني نجران» بخصوص بطون الأودية ومجاري السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، اليوم الخميس، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك في تنبيهٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنّه من المتوقع هطول أمطار رعدية على نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت الأرصاد تنبيهًا في وقتٍ سابق من اليوم، بشأن تعرّض منطقة نجران وتشمل (بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة) لأتربة مثارة وأمطارٍ رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقَّعت فيه أنّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران وكذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث.

كما توقَّعت تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها، فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 38 – 16 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 34-14 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.