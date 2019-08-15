حج / مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو يُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

هنّأ مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو جاني سانو، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وثمّن الخدمات التي قدمت لضيوف البرنامج خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تنقلات ومقرات سكن ، إضافة إلى الحفاوة الكبيرة وحسن الاستقبال، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأشاد بالمشاريع العملاقة التي نُفذت بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ويسّرت الحج ومكنت الحجاج من أداء النسك بكل يسر وسهولة، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال من خلال توزيع المطبوعات والبرامج العلمية التي قدمها الدعاة لضيوف البرنامج بشكل خاص وضيوف الرحمن بشكل عام.

// انتهى //

13:20ت م

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المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسهنّأ مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو جاني سانو، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وثمّن الخدمات التي قدمت لضيوف البرنامج خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تنقلات ومقرات سكن ، إضافة إلى الحفاوة الكبيرة وحسن الاستقبال، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.وأشاد بالمشاريع العملاقة التي نُفذت بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ويسّرت الحج ومكنت الحجاج من أداء النسك بكل يسر وسهولة، منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال من خلال توزيع المطبوعات والبرامج العلمية التي قدمها الدعاة لضيوف البرنامج بشكل خاص وضيوف الرحمن بشكل عام.// انتهى //13:20ت م0030

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / مستشار الوزير الأول لدولة غينيا بيساو يُهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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