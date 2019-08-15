

المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدن في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل محافظة وادي الفرع, محافظة العيص والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

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13:15ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الأرصاد " تنّبه من سحب رعدية ممطرة على محافظتي العيص ووادي الفرع التابعة للمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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