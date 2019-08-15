حج / وزير الشؤون الدينية الإندونيسية يزور معرض "لبيك "



مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

زار وزير الشؤون الدينية للجمهورية الإندونيسية لقمان حكيم سيف الدين، معرض " لبيك "رحلة الحج عبر العصور"، الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتجول سيف الدين بأرجاء المعرض الذي يحوي ثلاث قاعات هي مكة المكرمة عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل فج عميق، حيث يستعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى، واستمع لشرح موجز عن أركانه وأبرز ما يقدمه للزائرين والرسالة التي يقدمها لكل زائر.

وسجل الوزير الإندنوسي كلمة بهذه المناسبة قال فيها " يهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية

ويعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها، باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض المتحفية.

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قد افتتح معرض " لبيك "رحلة الحج عبر العصور مؤخراً، وحظي بإقبال كبير من ضيوف الرحمن تجاوز عدد الزائرين 50 ألف زائر وزائرة.

// انتهى //

13:14ت م

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مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسزار وزير الشؤون الدينية للجمهورية الإندونيسية لقمان حكيم سيف الدين، معرض " لبيك "رحلة الحج عبر العصور"، الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وتجول سيف الدين بأرجاء المعرض الذي يحوي ثلاث قاعات هي مكة المكرمة عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل فج عميق، حيث يستعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى، واستمع لشرح موجز عن أركانه وأبرز ما يقدمه للزائرين والرسالة التي يقدمها لكل زائر.وسجل الوزير الإندنوسي كلمة بهذه المناسبة قال فيها " يهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة".ويعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة من الروافد الثقافية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها، باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض المتحفية.وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قد افتتح معرض " لبيك "رحلة الحج عبر العصور مؤخراً، وحظي بإقبال كبير من ضيوف الرحمن تجاوز عدد الزائرين 50 ألف زائر وزائرة.// انتهى //13:14ت م0027

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