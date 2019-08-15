بنك التسليف | رابط وخطوات التسجيل للحصول على قرض كنف النساء 1441

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل للحصول على قرض “كنف” للنساء الذى يقدمه “بنك التنمية الاجتماعية” في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف تقديم القرض الى مساعدة الفئات اشد حاجة للدعم من الأرامل والمطلقات ومساعدتهن على مواجهة أعباء الحياة، وذلك من خلال تقديم قرض يصل الى ثلاثون ألف ريال سعودي بدون أي رسوم او فوائد، وللتمكن من الحصول على القرض يوجد بعض الشروط اللازمة التي تم تحديدها من قبل إدارة البنك، وسوف نتعرف عليها سويا من خلال هذا الموضوع .

شروط التسجيل للموظفة الحكومية

يشترط ان لا يتجاوز الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال سعودي.

ان لا يقل عمر المتقدمة للحصول على القرض عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام .

تقديم نموذج تسليم البريد عليه توقيع واسم العميل وختم وتوقيع موظف البريد السعودي

تقديم صورة هوية مقدمة الطلب .

يجب تسليم نموذج 104 معبأ إلكترونيا ومطبوع من حساب مقدم طلب التمويل في البوابة الالكترونية من البنك، ويشترط استكمال جميع التوقيعات اللازمة والاختام الرسمية من جهة عمل الموظف المعتمدة بشرط أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم

تقديم تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم أصل رقم حساب الآيبان المسجل على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك .

تقديم أصل كشف حساب آخر 3 رواتب سابقة لتاريخ إعتماد نموذج 104 مصدق بختم البنك وعلى الورق الرسمي للبنك .

شروط التسجيل للمتقاعدة – حكومي

ان لا يتجاوز الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام .

تقديم نموذج تسليم البريد عليه توقيع واسم العميل وختم وتوقيع موظف البريد السعودي

تقديم صورة هوية مقدمة الطلب .

تقديم تعريف بقيمة الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد .

تقديم أصل نموذج تفويض واقرار المتقاعدين معبأ إلكترونيا ومطبوع من بوابة التقديم بالبنك من حساب طالب القرض عليه جميع التواقيع ومختوم بالختم الرسمي ويشترط ان لايتجاوز تاريخ إعتماده عن 60 يوم.

تقديم تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم أصل كشف حساب آخر 3 رواتب سابقة مصدق بختم البنك وعلى الورق الرسمي للبنك .

تقديم أصل رقم حساب الآيبان المسجل على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك .

شروط التسجيل للمتقاعدة – تأمينات

يشترط ان لا يتجاوز الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عام وان لا يزيد عن 55 عام .

تقديم نموذج تسليم البريد عليه توقيع واسم العميل وختم وتوقيع موظف البريد السعودي

تقديم صورة هوية الكفيل .

تقديم صورة هوية العميلة .

تقديم نموذج 105 معبأ إلكترونيا ومطبوع من حساب مقدم طلب التمويل في البوابة الالكترونية من البنك، ويشترط استكمال جميع التوقيعات اللازمة والاختام الرسمية من جهة عمل الموظف المعتمدة بشرط أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم .

تقديم تعريف بالراتب التقاعدي الخاص بمقدمة الطلب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

تقديم أصل تعريف راتب الكفيل مختوم وموقع من جهة العمل بشرط أن لا يتجاوز تاريخ التوقيع عن 60 يوم .

تقديم تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم تصريح بياناتي للكفيل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم أصل رقم حساب الآيبان المسجل على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك .

شروط التسجيل لربة الأسرة –متسببة

يشترط ان لا يقل عمر مقدمة الطلب عن 25 عام وان لا يزيد عن 55 عام .

تقديم صورة هوية العميلة .

تقديم صورة هوية الكفيل .

تقديم نموذج تسليم البريد عليه توقيع واسم العميل وختم وتوقيع موظف البريد السعودي

تقديم نموذج 105 معبأ إلكترونيا ومطبوع من حساب طالبة التمويل في البوابة الالكترونية من البنك، ويشترط استكمال جميع التوقيعات اللازمة والاختام الرسمية من جهة عمل الموظف المعتمدة بشرط أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوم

تقديم أصل رقم حساب الآيبان المسجل على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك .

تقديم تصريح بياناتي للكفيل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم تصريح بياناتي للعميل ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم أصل تعريف راتب الكفبل مفصل ومختوم وموقع من جهة عمله ويجب أن لا يتجاوز تاريخ التوقيع عن 60 يوما .

يمكنكم التقديم للحصول على قرض “كنف” للنساء من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية

ويسعي بنك التنمية الاجتماعية الى تقديم خدمات تساعد المواطنين في السعودية على تنمية الوضع الاقتصادي والعيش في حياة كريمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان .