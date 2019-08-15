خدمات أبشر | تعرف على الفرق بين  أبشر الأعمال و ابشر افراد

يقدم موقع “أبشر” العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويوجد فرق بين “أبشر أفراد” ، و” أبشر الأعمال” ، حيث انه يقوم موقع أبشر أفراد بتقديم الخدمات الخاصة بالأفراد والعمالة المنزلية، والخدمات الخاصة بالجوازات مثل إصدار جواز سفر وتجديده، وإصدار تأشيرات خاصة بالخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، وتقديم خدمة تعديل مهنة، ونقل خدمات، أما “أبشر أعمال” فهو خاص بتقديم الخدمات التابعة للمنشأت التجارية، وسوف نتعرف بالتفصيل عن الخدمات التي تقدمة منصة أبشر من خلال هذا الموضوع .

أبشر الأعمال

تعتبر منصة “أبشر اعمال” من اهم المواقع التي تقدم الخدمات الالكترونية المتميزة منذ ان تم إنطلاقها فى المملكة العربية السعودية عام 2017، وهي منصة إلكترونية تهدف الى تقديم خدمة للشركات والمؤسسات بالمملكة، وتعمل على تقديم الخدمات بشكل آمن وسريع .

إصدار التأشيرات .

تجديد الإقامة.

تعديل المهنة.

طلب تقرير مقيم .

تحديث معلومات الجواز الخاص بالمقيم.

إصدار الإقامة .

نقل الخدمات .

إنشاء تفويض.

قبول ورفض التفويض.

إمكانية الاطلاع على التفويض.

تقديم الخدمات البريدية التي يعمل على توفيرها البريد السعودي مثل خدمة توصيل المعاملات الرسمية للمؤسسات والشركات .

العمل على إدارة حساب شريحة المنشاة، والعمل على تصنيف المؤسسات والشركات الى شرائح إلكترونية على حسب عدد العاملين بها لمدة عام، بهدف إنهاء كافة المعاملات في أسرع وقت .

يتم تقسيم ادارة الحسابات الى 3 شرائح الشريحة الاولي خاصة بالمؤسسات والشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن مائة عامل.

الشريحة الثانية وهي التي يصل عدد العاملين بالمؤسسة يتراوح بين 10 عمال الى 90 عامل .

اما الشريحة الاخيرة مخصصة للمؤسسات والشركات التي يصل عدد العاملين بها من 9 عمال قما دون ذلك .

خدمة التفويض

لكي تستفيد من خدمة التفويض لابد من إمتلاك حساب في بوابة أبشر لانهاء معاملاتك في اسرع وقت من خلال إتباع الخطوات التالية :

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الدخول الى موقع أبشر والضغط على “خدمات الجوازات الإلكترونية .

ثم قم بإختيار “تفويض الخدمات الإلكترونية” .

ثم قم بالضغط على “إصدار تفويض جديد” .

قم بعد ذلك بتسجيل المعلومات الشخصية لمن تريد تفويضه .

ثم إضغط على الخدمات التي تريد تفويضه عليها .

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة الي المستفيد المراد تفويضه.

ويجب ان يقوم بالدخول الى أبشر ويختار التفويض الإلكتروني، ويقبل عملية التفويض .

أبشر افراد

وسوف نتعرف الان على الخدمات التي تقدمها منصة “أبشر للافراد” وهي كالتالي :