- 1/2
- 2/2
أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات المنطقة التابعة لبريطانيا؛ مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.
جاء ذلك بحسب المحامي جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد رفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 توقيت غرينيتش).
وأعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" قد أطلق سراحهم رسمياً.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن بأنه تم تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، ما يمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
ورحبت بريطانيا بـ"الإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها بأن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.
طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بـ"جبل طارق"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15
أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات المنطقة التابعة لبريطانيا؛ مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.
جاء ذلك بحسب المحامي جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد رفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 توقيت غرينيتش).
وأعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" قد أطلق سراحهم رسمياً.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن بأنه تم تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، ما يمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
ورحبت بريطانيا بـ"الإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها بأن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
01:02 PM
المحكمة العليا بالمنطقة كانت تستعد للسماح لـ"غريس 1"بالمغادرة
أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات المنطقة التابعة لبريطانيا؛ مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.
جاء ذلك بحسب المحامي جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي يفترض أن تقرر تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه أنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد رفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16:00 (14:00 توقيت غرينيتش).
وأعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" قد أطلق سراحهم رسمياً.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن بأنه تم تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل، ما يمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
ورحبت بريطانيا بـ"الإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها بأن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.
، طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بـ"جبل طارق" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بـ"جبل طارق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.