محمد بن مسعود - الدمام - كتبها بلغته وبثها لينقل صورة مشرفة عن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن عبّر حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن وحسن تعاملهم وعملهم الدؤوب في تنظيم الحج وتسهيل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة وسلام، برسالة بثها ومكتوبة بلغته تحت عنوان "أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة".

ولقد لاقت هذه الرسالة ردود فعل واستحساناً في وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت صورة مشرفة عن رجال الأمن في الحج، وعن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن. 15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 12:52 PM كتبها بلغته وبثها لينقل صورة مشرفة عن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن Advertisements شاهد.. رسالة حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن تنال الإعجاب شاهد.. رسالة حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن تنال الإعجاب عبّر حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن وحسن تعاملهم وعملهم الدؤوب في تنظيم الحج وتسهيل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة وسلام، برسالة بثها ومكتوبة بلغته تحت عنوان "أكملوا مهامهم بنجاح وسلاسة".

ولقد لاقت هذه الرسالة ردود فعل واستحساناً في وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت صورة مشرفة عن رجال الأمن في الحج، وعن الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. رسالة حاج صيني عن جميل ما رأى من رجال الأمن تنال الإعجاب ،

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