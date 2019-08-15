- 1/2
- 2/2
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".
وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-15
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".
وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
12:32 PM
من باب المغاربة وبحراسة مشددة لقوات الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".
وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.
، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.