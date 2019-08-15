، عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من باب المغاربة وبحراسة مشددة لقوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، على رأسهم وزير الزراعة أوري أرئيل، المسجد الأقصى المبارك، اليوم، وذلك من جهة باب المغاربة، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن أفراد عصابات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم".

وأشارت المصادر إلى أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية.