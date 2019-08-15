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ناشدت أسرة المفقود سعيد بن جدح القحطاني، بوادي الحياة في منطقة عسير، البحث عن ابنها الذي فقدت التواصل معه منذ يوم 27/ 6/ 2019 بعد مغادرته للمنزل.
وقال مفرح بن جدح القحطاني، وهو شقيق المفقود لـ"الخليج 365": إن أخاه "سعيد" لا يعمل وليس له أصدقاء، وهو لا يملك حتى سيارة، ويتنقل باستمرار بين عدد من محافظات منطقة جازان بواسطة أجرة على قارعة الطريق.
وأضاف: آخر تواصل بيننا وبينه، اتصال من إحدى محطات البنزين بمركز الفطيحة التابع لمنطقة جازان، ولا نعلم عنه أي شيء حتى اللحظة؛ مؤكدًا أنهم قد تقدموا ببلاغ لدى الجهات الأمنية، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وناشد شقيق المفقود، بمساعدتهم في عمليات البحث عن أخيه والاستدلال على مكان وجوده؛ طالبًا التواصل معهم على الرقم التالي في حال معرفة أي معلومة قد تدل على مكان المفقود: 0551405587.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 12:23 PM
لا يملك مركبة ويستقل سيارات أجرة ويتنقل باستمرار بين محافظات جازان
ناشدت أسرة المفقود سعيد بن جدح القحطاني، بوادي الحياة في منطقة عسير، البحث عن ابنها الذي فقدت التواصل معه منذ يوم 27/ 6/ 2019 بعد مغادرته للمنزل.
وقال مفرح بن جدح القحطاني، وهو شقيق المفقود لـ"الخليج 365": إن أخاه "سعيد" لا يعمل وليس له أصدقاء، وهو لا يملك حتى سيارة، ويتنقل باستمرار بين عدد من محافظات منطقة جازان بواسطة أجرة على قارعة الطريق.
وأضاف: آخر تواصل بيننا وبينه، اتصال من إحدى محطات البنزين بمركز الفطيحة التابع لمنطقة جازان، ولا نعلم عنه أي شيء حتى اللحظة؛ مؤكدًا أنهم قد تقدموا ببلاغ لدى الجهات الأمنية، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وناشد شقيق المفقود، بمساعدتهم في عمليات البحث عن أخيه والاستدلال على مكان وجوده؛ طالبًا التواصل معهم على الرقم التالي في حال معرفة أي معلومة قد تدل على مكان المفقود: 0551405587.
، 50 يومًا من الغياب.. اختفاء "سعيد" يتواصل وشقيقه يكشف عن آخر اتصال ،
المصدر : الخليج 365
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