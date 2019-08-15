السعودية اليوم / إصابة أربعة أشخاص بانفجار استهدف سيارة لقوات الأمن شمال غرب باكستان



إسلام آباد 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

أصيب أربعة أشخاص بينهم اثنين من رجال الأمن جراء انفجار استهدف سيارة لقوات الأمن في منطقة مستونج شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الانفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بعُد بالقرب من سيارة لقوات الأمن كانت مأمورة بحماية مسيرة شعبية في ذكرى يوم الاستقلال الباكستاني.

وأضافت أن الانفجار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم اثنين من المارة واثنين من رجال الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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11:37ت م

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