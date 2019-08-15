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2019-08-15 القرني يحذر من أوقات الفراغ وهكذا يُقضى عليها متابعات الخليج 365 - الرياض وجه الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة مهمة بشأن ضرورة شغل وقت الفراغ في أعمال وأقوال مفيدة والقضاء على الفراغ. Advertisements وقال القرني: أشغِل وقتك بالنافع المفيد من الأعمال والأقوال، واقضِ على الفراغ لأنه أرض خصبة لبذور الوساوس والشكوك، وفرّ من العزلة والوحدة بمجالسة أهل الفضل والخير والصالحين. وتابع: إن الشيطان ينفرد بالإنسان في وحدته وانطوائه ويُملي عليه أفكاره العقيمة، ووساوسه السقيمة. وأضاف القرني: احتسب النيّة في العمل، فالعمل الشريف عبادة، وكدحك من أجل لُقمة العيش تسبيح في هذا الكون، أنت إذا نويت بعملك صون عرضك، وكفّ وجهك، صرت كأنك تُصلي في المعمل، والمكتب، والورشة، والمزرعة، والسوق، والمصنع، حوّل الحياة كُلّها إلى عبادة.









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