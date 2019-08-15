قُبلة من الوزير آل الشيخ على جبين رجال الأمن: كنتم مثالاً للرحمة والأخلاق

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، الشكر لكل رجل أمن في القطاعات التي شاركت في موسم حج 1440.

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وقال الوزير آل الشيخ: قُبلة مني على جبين رجل الأمن الأول وزير الداخلية، وكل رجل من رجال الأمن السعودي في جميع القطاعات ففي حج هذا العام١٤٤٠هـ ضربوا أروع الأمثلة في التعامل الإنساني الخلاق مع جميع الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف وفي جميع المنافذ والطرق، رحمة وأخلاقًا وتواضعاً وانضباطاً وصبراً.

وعلى مدار الأيام الماضية، نجحت المملكة بكل أجهزتها المعنية العمل على قدم وساق وفق خطة عمل واضحة من أجل إنجاح موسم الحج، وتوفير الرعاية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، بداية من تسهيل وصولهم إلى الأماكن المقدسة عبر العديد من المبادرات مثل طريق مكة، وصولاً إلى إتمام مناسك الحج على أكمل وجه وسط عمل جاد من كافة القطاعات المعنية.