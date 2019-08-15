شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على نجران حتى الثامنة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-15 أمطار رعدية على نجران حتى الثامنة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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