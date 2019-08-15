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عمران خان مهدداً: حان الوقت لتلقين الهند درساً
متابعات الخليج 365 - متابعة
فتح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان النار على الهند مهددًا إياها في حالة تنفيذ أي عدوان في الجزء الباكستاني من كشمير، مشددًا على أن “الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً”.
يأتي ذلك بعدما أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأسبوع الماضي، مرسوماً تنفيذياً ألغى الحكم الذاتي الدستوري للشطر الهندي من كشمير.
وزار عمران خان مظفر آباد، عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير، وألقى خطاباً لمناسبة استقلال بلاده، وقال: “لدى الجيش الباكستاني معلومات تفيد بأن الهنود يخططون لشيء في كشمير الباكستانية، وهو جاهز وسيقوم بردّ قوي. قررنا أننا سنقاتل حتى النهاية، إذا ارتكبت الهند أي انتهاك.. الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً”.
وأطلقت إسلام آباد حملة دبلوماسية تستهدف وقف قرار الهند، وطلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمناقشة الأعمال غير المشروعة التي تنفذها.
كما طردت باكستان السفير الهندي المعتمد لديها وأوقفت التجارة الثنائية وجمّدت خدمات النقل عبر الحدود.
ويخضع الجزء الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع، مع إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى سريناغار، أبرز مدن الإقليم المتنازع عليه، وبلدات أخرى وقرى، مع فرض حظر تجوّل في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.
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