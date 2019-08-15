كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطًا إيرانيًا في يوليو، مقارنة مع 788651 طنًا استوردتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.9 مليون طن استوردها في يوليو 2018.

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وبحسب وكالة رويترز، فإن البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر يوليو ستنشرها مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر.

وهبطت صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 100 ألف برميل يومياً في يوليو، نظرا للعقوبات وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب مصدر في قطاع النفط وبيانات الناقلات؛ لتتعمق خسائر الإمدادات العالمية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، بعدما انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وبهدف خفض مبيعات إيران النفطية إلى الصفر، أنهت واشنطن في مايو إعفاءات من العقوبات كانت تمنحها لمستوردين للخام الإيراني.