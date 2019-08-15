تُوفي الأب فانقطع دعم حساب المواطن

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تُوفي الأب فانقطع دعم حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن انقطاع الدعم عن عائلة عن وفاة الأب المستفيد من البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وبإمكان الأرملة التسجيل كمستفيد رئيسي وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (حصر ورثة أو صك ولاية أو إثبات احتضان).
جدير بالذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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