2019-08-15

فيديو.. لحظة القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة فيلادلفيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على المشتبه به في إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مساء أمس الأربعاء.

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وقالت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الأربعاء: إن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص في “نايس تاون تيوغا”، في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.