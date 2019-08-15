- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة فيلادلفيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. لحظة القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة فيلادلفيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على المشتبه به في إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا مساء أمس الأربعاء.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الأربعاء: إن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص في “نايس تاون تيوغا”، في إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا.
وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمدينة فيلادلفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.