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حكومة جبل طارق تُفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

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2019-08-15

حكومة جبل طارق تُفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

متابعات الخليج 365 - متابعة

نقلت صحيفة ذا صن عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، إن منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا ستفرج اليوم الخميس عن ناقلة نفط إيرانية كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزتها في البحر المتوسط في يوليو.

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وذكرت الصحفية أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة (جريس 1) وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

كانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله ”ما من سبب يدعونا للإبقاء على جريس 1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري“.





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