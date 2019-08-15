الان تتابع مقتل شخصين بتحطم طائرة شرق طهران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: صرح مسؤول إيراني بأن شخصين لقيا حتفهما صباح اليوم الخميس من جراء تحطم طائرة تدريب خفيفة شرق طهران. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زادة القول إن الطائرة سقطت في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران. وأوضح جعفر زادة أن القتيلين هما المدرب والمتدرب.وأضاف أنه تم على الفور توجيه فريق من قبل منظمة الطيران المدني إلى

مكان الحادث لدراسة أسبابه، دون توافر أي مؤشرات على هذه الأسباب على الفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين بتحطم طائرة شرق طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.