«كبار العلماء»: توجيه خادم الحرمين أظهر قدرات الجهات المشاركة في خدمة الحجاج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.
ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لكافة الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذي أظهر -بفضل الله- مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكنتهم من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان، سائلاً الله أن يجزي ولاة أمرنا خيراً وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.
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