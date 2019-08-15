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قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
يُذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فُرضت عليه نتيجة البرنامج النووي؛ يعاني من نقص حادٍّ في قطع الغيار، وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة. وخلال هذا العام والأعوام السابقة تَعَرّضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.
سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15
قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
يُذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فُرضت عليه نتيجة البرنامج النووي؛ يعاني من نقص حادٍّ في قطع الغيار، وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة. وخلال هذا العام والأعوام السابقة تَعَرّضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
09:07 AM
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
11:22 AM
قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي"
قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.
ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.
يُذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فُرضت عليه نتيجة البرنامج النووي؛ يعاني من نقص حادٍّ في قطع الغيار، وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة. وخلال هذا العام والأعوام السابقة تَعَرّضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.
، سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين ،
المصدر : الخليج 365
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