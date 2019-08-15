الانتقالي يعلن عن تشكيل ”حكومة حرب” في عدن لمواجهة التهديدات السعودية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف أبرز الأوجه الاعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد الصالح، عن انطلاق مشاورات لتشكيل ما أسماها "حكومة حرب جنوبية" في مدينة عدن، جنوبي البلاد، بعد نجاح العملية الانقلابية ضد الحكومة الشرعية.
وفي اشارة إلى ان هذه الحكومة ستواجه المملكة العربية السعودية التي تقف ضد انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية، قال الصالح المقرب من قيادات المجلس: بدأت القوى الجنوبية المسيطرة في التشاور حول تشكيل حكومة حرب جنوبية قبل الذهاب لأي حوار كخطة بديلة في حال فشل الحوار او كانت نتائجه لا تلبي التطلعات الشعبية وتتماشى مع الواقع على الأرض.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من دعوة السعودية لميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي للجلوس على طاولة الحوار والانسحاب من مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش بمدينة عدن.
ويبدو أن هذه الخطوة اتخذت لتنفيذ تهديدات سابقة بمواجهة المملكة اطلقها نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك الأحد الماضي في خطبة عيد الأضحى، وأشاد خلالها بصمود جماعة الحوثي في وجه طيران التحالف على خلفية تهديدات اطلقها التحالف بإستخدام القوة العسكرية في عدن.
وقال هاني بن بريك في خطبة العيد "لا تهددونا بالقصف الجوي .. الحوثي صمد 5 سنوات وهو عميل لإيران أما نحن فأصحاب عقيدة" في اشارة واضحة الى استعداده للحرب مع السعودية التي ينظر إليها كقائدة التحالف وانها ترفض انقلاب الإنتقالي في عدن.
بدأت القوى الجنوبية المسيطرة في التشاور حول تشكيل حكومة حرب جنوبية قبل الذهاب لأي حوار كخطة بديلة في حال فشل الحوار او كانت نتائجه لا تلبي التطلعات الشعبية وتتماشى مع الواقع على الأرض.
إلى الأمام...#القوات_المسلحة_الجنوبيه— احمد الصالح (@Ahmedalsaleh_SY)
بدأت القوى الجنوبية المسيطرة في التشاور حول تشكيل حكومة حرب جنوبية قبل الذهاب لأي حوار كخطة بديلة في حال فشل الحوار او كانت نتائجه لا تلبي التطلعات الشعبية وتتماشى مع الواقع على الأرض.— احمد الصالح (@Ahmedalsaleh_SY) August 13, 2019
إلى الأمام...#القوات_المسلحة_الجنوبيه
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