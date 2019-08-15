ألقى رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة القبض على 7 أشخاص من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهم تهريب كمية من الحشيش المخدر خلال موسم الحج. وذكر حرس الحدود اليوم أن الدوريات البحرية بمنطقة جازان تمكنت من القبض على المهربين في عرض البحر وبحوزتهم 500 كيلوجرام من الحشيش المخدر، حاولوا تهريبها إلى داخل المملكة بواسطة قاربين. يُذكر أن دوريات حرس الحدود بجازان أحبطت كذلك محاولة تهريب نصف طن من الحشيش المخدر وقبضت على الشخصين اللذين حاولا تهريبها وهم من الجنسية اليمنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إحباط تهريب نصف طن حشيش حاول وافدون تهريبها عبر البحر خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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