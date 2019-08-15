أمانة الرياض تُعلن بدء العمل في تطوير المنطقة الأولى من طريق الإمام سعود

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء عن بدء العمل في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الأولى لطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز. وتغطي هذه المنطقة المسافة الواقعة من الطريق الدائري الشرقي إلى طريق عثمان بن عفان، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تأهيل وتطوير المحاور الرئيسة بمدينة الرياض.
وتتضمن المرحلة الأولى 5 طرق رئيسية، هي: طريق التخصصي، وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز، وطريق الطائف، وطريق الأمير مساعد بن عبدالرحمن، وطريق العزيزية. وتعمل الهيئة على تطوير طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز من شارع العليا (غرباً) إلى الطريق الدائري (شرقاً)، بطول 8 كيلومترات، فيما تستمر مدة المشروع 18 شهراً.
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