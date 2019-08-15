عسير تسجِّل اليوم أعلى كمية لهطول الأمطار في المملكة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاربعاء، أن محطات الرصد الهيدرولوجي، أظهرت أن أعلى كمية لهطول الأمطار سُجلت في «تنومة» بمنطقة عسير. وفي التفاصيل قالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية: «سجلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي في تنومة بمنطقة عسير، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الأربعاء بتاريخ ١٣ /١٢ / ١٤٤٠هـ».
وأرفقت الوزارة، جدولًا تفصيليًا، يوضح معدلات سقوط الأمطار على كل أنحاء المملكة. وأظهر الجدول أن موقع «تنومة» بمنطقة عسير، سجل أعلى منسوب لمياه الأمطار بنحو 38.4 ملم، تلتها «فيفا» بـ38 ملم، ثم (الليث/ يلملم) بـ29.4 ملم. وقد سُجلت أقل كمية على موقعي (وادي تارة بمكة المكرمة) و (منتزه الهداء 2 بالطائف) بمعدل 0.2 ملم لكل منهما. والجدول المرفق يوضح تفصيلًا منسوب مياه الأمطار، التي يتم قياسها يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة من صباح اليوم التالي.
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