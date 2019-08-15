بالصور.. «مرور المدينة» تستقبل الحجاج بالورود والهدايا

قامت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بتوزيع الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة. وأكملت إدارة مرور المنطقة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام باستنفار طاقاتها البشرية من الضباط والأفراد والآليات من الدوريات الرسمية والسرية وتوزيعهم على الطرقات والميادين والمحاور الرئيسة بالمدينة المنوّرة لتنظيم حركة الباصات وتسهيل تنقلات الحجاج من أماكن تواجدهم إلى المسجد النبوي والأماكن التاريخية، وذلك بما يكفل تأمين حركة مرورية آمنة للحجاج وزوار المسجد النبوي.

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