الحيزان: «غطاء سحابي» يظلل مكة.. والحرارة من 33 إلى 45 درجة

توقّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، اليوم الخميس، أن يتواصل تأثر المرتفعات بهطول الأمطار حتى منطقة الطائف، في وقتٍ تتعرض فيه منطقة مكة المكرمة لغطاء سحابي؛ حتى شمال غرب المدينة المنورة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طقس الخميس (..) استمرار تأثر المرتفعات بالأمطار حتى الطائف، وتواجد غطاء سحابي يشمل مكة وإلى شمال غرب المدينة، مع وجود فرص محدودة لرياح نشطة شمال وشمال شرق ووسط وجنوب غرب المملكة».

وأضاف: «الحرارة دون الـ40 شمالًا وتتجاوزها في الوسط، وبين 36 و45 شرقًا و33 و40 غربًا».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، توقَّعت فيه أنّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران، وكذلك على طريق الساحل الواصل بين جازان والليث.

كما توقَّعت تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الساحلية منها، فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 38- 16 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 34- 14 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.