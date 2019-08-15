«تداول» تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين للرجال والنساء

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين، وهو برنامج جديد مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.

وأشارت «تداول» إلى أن مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرصًا غير محدودة، وخبرة متقدمة في السوق المالية. ويستهدف البرنامج المرشحين الذين لديهم القدرة على مواجهة التحديات، والقدرة على التفكير خارج الصندوق.

وأوضحت «تداول» أن مزايا وتعويضات البرنامج تتمثل في راتب شهري حسب المؤهل، وهو «12350 ريالًا لدرجة البكالوريوس، و14000 ريال لدرجة الماجستير»، كما يتم تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، مع تأمين صحي للمتدربين وأسرهم «الزوج، والأطفال»، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، وإجازات رسمية مدفوعة الأجر.

واشترطت «تداول» في المتقدم أن يكون متفرغًا بالكامل، وأن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو مُعادَلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وكذلك التمكن من اللغة الإنجليزية.

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ودعت «تداول» المتقدمين والمتقدمات عند إعداد الطلب إلى التأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية.

وأوضحت أن التقديم يتم عبر الرابط: اضغط هنـا، مُشيرة إلى أن الطلب سيخضع للمراجعة وبعدها يتم الاختيار.

وشددت على ضرورة تقديم الوثائق التالية: «نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، ونسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، ونسخة من اختبار قدرات الجامعيين «قياس» إن وجد، ونسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية إن وجد، ونسخة من الشهادات المهنية (SOCPA أو CMEأو CPAأو CFA) إن وجدت.