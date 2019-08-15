أمطار رعدية ورياح ترابية على 6 مناطق سعودية خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، لتعرُّض ست مناطق إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، وهطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ مناطق نجران (بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة)، ومكة المكرمة (الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، خليص، عرفات)، وجازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا) تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية وذلك حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتسود رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، على منطقتي الشرقية (الأحساء، النعيرية، حفر الباطن)، والرياض (الأفلاج، الحريق، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، عفيف، وادي الدواسر).

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وتهطل أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ويسود نشاطٌ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على مناطق مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، والباحة (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن) حتى السابعة من مساء اليوم.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقَّعت فيه أنّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران وكذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث.

كما توقَّعت تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها، فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 38 – 16 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 34-14 كيلو مترًا / ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.