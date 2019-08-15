أمانة المدينة المنورة تستأنف خدماتها لضيوف الرحمن عقب أدائهم الفريضة

استأنفت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال خطتها التشغيلية للموسم الثاني للخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن الذين تستقبلهم المدينة المنورة بعد أدائهم لفريضة الحج وبدأت طلائعهم بالوصول مساء أمس.

وشدد أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري على كل قطاعات الأمانة، ضرورة مضاعفة الجهد لرفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق رضا المستفيدين من خلال التكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين على أكمل وجه.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع منسوبي الأمانة كافة على ما بذلوه من جهود كان لها أكبر الأثر في إنجاح الخطة التشغيلية لأمانة المدينة المنورة في الموسم الأول، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى -من خلال خطتها التشغيلية لموسم هذا العام- إلى العمل على عدة جوانب بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة.

وتتضمن خطة الأمانة في موسمها الثاني تكثيف الخدمات في مجال النظافة العامة لمواجهة الزيادة في النفايات، وتكثيف أعمال الإصحاح البيئي، وإحكام الرقابة على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، ومراقبة متعهدي الإعاشة والفنادق ودور إيواء الزائرين لضمان سلامة الأغذية في مطابخ الإعاشة والمطاعم ومستودعات وثلاجات المواد الغذائية، والرقابة على مصادر مياه الشرب.

كما تقوم الأمانة بإخضاع جميع الأسواق التجارية والموﻻت للرقابة المستمرة بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة، مع تشديد الرقابة على الباعة المتجولين لمنعهم من الافتراش في المنطقة المركزية وحول المساجد والمواقع التاريخية وتطبيق الأنظمة بحقهم، كما تراقب محطات الوقود والاستراحات والمطاعم على الطرق السريعة المؤدية للمدينة المنورة.