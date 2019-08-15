هيئة «كبار العلماء» تهنئ الملك وولي العهد.. و«الماجد» يُثمِّن التوجيهات العليا

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 .

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس: إنّ الأمين العام للهيئة الدكتور فهد بن سعد الماجد، نوّه بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين للجهات كافة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وقد أظهر التوجيه مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكَّنتهم من أداء نسكهم بكلِّ يسرٍ وسلامةٍ وأمان، سائلًا الله أن يجزي ولاة أمرنا خيرًا وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام، وأن يتقبل من الحجَّاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

وانهالت التبريكات على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دول عربية وإسلامية عديدة، احتفاءً بنجاح موسم حجّ هذا العام دون حدوث أي عوارض.

وكان وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، قد رفع أمس الأربعاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.

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وبلغ عدد الحجاج مليونين و489 ألفًا و406 حجاج، بحسب الوزير الذي أكّد، في برقيته لخادم الحرمين، أنّ موسم حج هذا العام اتَّسم بنجاح تنفيذ كل الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية؛ حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثمَّ النفرة إلى مشعر مزدلفة، ثم إلى مشعر منى في وقتٍ قياسيٍّ وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولًا إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم؛ اتباعًا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأضاف أنّ الحالة الأمنية كانت مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكّر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة، وفي بيئةٍ صحيةٍ خالية من الأمراض والأوبئة.

كما بعث وزير الداخلية، ببرقية إلى سمو ولي العهد، تقدّم فيها بالتهنئة على حلول عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام برعايةٍ كريمةٍ وتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين، ودعم من سمو ولي العهد، ما مكَّن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجِّهم بكل سكينة وأمان.

وأضاف: «كانت الأوضاع الصحية مطمئنة، ولم تشهد بفضل الله ظهور أي حالات وبائية، إضافةً إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حَظِيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها».