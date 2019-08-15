قطار المشاعر يستعد للموسم الجديد.. و«المالك»: عبر فرق من «سار»

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بشار المالك، نقل قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج للعام الحالي أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف حاج، بنجاح ويسر.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب بشار المالك: «يتوقف دوران عجلات قطار المشاعر المقدسة بعد نقلها أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف حاج بنجاح والحمد لله .. وتنطلق فرق العمل في سار للإعداد لموسم قادم أفضل إن شاء الله».

ورفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، التهاني للقيادة الرشيدة بنجاح موسم حج 1440هـ، مع الشكر والعرفان لتشريفهم بخدمة ضيوف الرحمن.

وأمس الأربعاء، أعلن قطار الحرمين السريع رفع طاقاته الاستيعابية وتشغيل الرحلات المزدوجة، وتفعيل خطة التفويج للحجاج المغادرين من مكة المكرمة بعد أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام، وفقًا لخطة التفويج إلى جدة والمدينة المنورة.

Advertisements

كما كشف، في وقت سابق، منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، محمد الأحمدي، عن وجود 1500 كاميرا تليفزيونية متطورة (360 درجة) في مركز التشغيل والتحكم لمراقبة محطات القطار التسع وتأمين سلامة ضيوف الرحمن أثناء رحلات تنقلهم في المشاعر خلال موسم حج 1440هـ، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وذكر الأحمدي، أن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظامًا متقدمًا لمراقبة حركة قطارات المشاعر مع إمكانية التحكم بها مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات ويتطلب التدخل السريع من قبل المهندسين المتواجدين في المركز.

وأشار منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة لدى «سار»، إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم يضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخر لمراقبين القطار، ومكتبًا لمركز المعلومات، بالإضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتبًا بخط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، بالإضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر السعودي.