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2019-08-15 مرور المدينة يستقبل طلائع الحجاج بالورود والهدايا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وزعت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة الورود والهدايا على طلائع الحجاج القادمون إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة.

وأكملت إدارة مرور المدينة المنورة استعداداتها لاستقبال الموسم الثاني لحج هذا العام باستنفار طاقاتها البشرية من الضباط والأفراد والآليات من الدوريات الرسمية والسرية وتوزيعهم على الطرقات والميادين والمحاور الرئيسة بالمدينة المنوّرة لتنظيم حركة الباصات وتسهيل تنقلات الحجاج من أماكن تواجدهم إلى المسجد النبوي والأماكن التاريخية ,بما يكفل تأمين حركة مرورية آمنة للحجاج وزوار المسجد النبوي.









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