، طقس الخميس.. أمطار وغبار وضباب ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات الطائف.
وأضافت: في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث.
كما يُتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس الخميس.. أمطار وغبار وضبابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-15
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات الطائف.
وأضافت: في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث.
كما يُتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:14 AM
الهطولات مصحوبة برياح مثيرة للأتربة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات الطائف.
وأضافت: في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتيْ الرياض ونجران، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى الليث.
كما يُتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14- 34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، طقس الخميس.. أمطار وغبار وضباب ،
المصدر : الخليج 365
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