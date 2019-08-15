محمد بن مسعود - الدمام - قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران. ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان. 15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 09:07 AM قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" Advertisements سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين أر شيفية سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين قُتل شخصان، اليوم الخميس؛ إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران. ووفق وكالة "سبوتنيك"، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان. الكلمات المفتاحية ، سقوط طائرة شرق طهران ومصرع اثنين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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