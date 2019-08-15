، تنبيهات #الإنذار_المبكر ترسم ملامح أجواء الخميس في 7 مناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أمطار ورياح مصحوبة بالأتربة والغبار بعدة محافظات حتى المساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران) من حالات مناخية متفاوتة.

وأصدر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهًا لمناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة) من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول؛ فيما تشهد جازان أتربة مثارة بجانب الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وتشمل الحالة في مكة كلًّا من: (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) من الثانية عشرة ظهرًا وحتى السابعة مساء.

وأفادت الأرصاد بتعرض مكة المكرمة وجازان ونجران لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وخليص، وعرفات) من الثانية عشرة ظهرًا للسابعة مساء.

وصدر تنبيه جديد لمناطق الرياض والشرقية لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بالرياض كلًّا من: (الأفلاج، والحريق، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والرياض العاصمة، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتستمر من التاسعة صباحًا للسابعة مساء.

وفي تنبيه متقدم نبهت الهيئة مكة المكرمة من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية بالقنفذة والليث من التاسعة صباحًا للسادسة مساء.