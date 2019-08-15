السعودية اليوم / إصابة 10 أشخاص إثر اشتعال محرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في موسكو



موسكو 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

أصيب عشرة أشخاص إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو صباح اليوم بعد اندلاع النار في محركيها.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء ، اليوم ، أن عشرة أشخاص أصيبوا جراء اشتعال نيران بمحرك طائرة ركاب عقب هبوطها اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو.

وأفادت الوكالة نقلاً عن خدمة الطوارئ بأن الطائرة من طراز "إيرباص 320" واشتعل محركها بسبب اصطدامها بطائر.

وقالت إن الطائرة كانت في رحلة من مطار جوكوفسكي إلى سيمفيروبول، وهبطت بشكل اضطراري بعد إقلاعها بقليل بالقرب من قرية ريبينسكوي على مشارف مطار جوكوفسكي.

وأضافت أن عدد ركاب الطائرة 234 شخصا، وأصيب عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال بإصابات طفيفة، وأنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة.

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