نظام نور برقم الهوية | طريقة التسجيل في رياض الأطفال ونتائج الطلاب عبر noor.moe.gov.sa

بدأت في الساعات الماضية عملية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور لمرحلة رياض الأطفال، وذلك عبر الموقع الرسمي لنظام نور على شبكة الإنترنت، وهذا قبل أيام قليلة من بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، وهذا بحسب ما تم الكشف عنه من قبل بعض المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم السعودية على مدار الساعات الماضية، والتي أكدت بأن تقديم الطلاب الجديد عبر نظام نور بالنسبة لمرحلة رياض الرياض قد وفر الكثير من الوقت والمجهود على أولياء الأمور وعلى الوزارة في السنوات الماضية.

ويذكر بأن نظام نور هو برنامج تابع لوزارة التربية والتعليم السعودية، ويعتمد على أحدث النظم التكنولوجية ويساعد فيت قديم برامج تعليمية على أعلى مستوى لكافة المرحلة التعليمة داخل السعودية، ويضم كافة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

بداية تسجيل طلاب رياض الأطفال على نظام نور

بحسب ما أشارت بعض التقارير الإعلامية حول أخر تحديثات نظام نور، فإن الساعات الماضية قد شهدت بداية تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال في نظام نور، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور على شبكة الإنترنت “من هنا“، وبعد ذلك إتباع الخطوات التالية:

إختيار إيقونة التسجيل لولي أمر جديد

إدخال كل البيانات الشخصية المطلوبة

إدخال رقم الهوية في المكان المخصص لذلك

إدخال الإسم ورقم البريد الإلكتروني وبعد ذلك الضغط على كلمة التالي

وبعدها سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني من أجل تفعيل الحساب والبدء في إستخدام خدمات نظام نور الإلكتروني بالنسبة لولي الأمر.

ظهور نتائج الطلاب عبر نظام نور

أشارت بعض التقارير السعودية، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد ظهور نتائج الطلاب بشكل كامل عبر نظام نور، والذي أصبح واحد من أهم البرامج التي تعتمد عليها وزارة التعليم السعودية من أجل الإرتفاء بمستوى التعليم في كافة المدارس الموجودة في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة.

أهم مميزات نظام نور

نذكر بأن نظام نور الإلكتروني هو نظام خاص بوزارة التعليم السعودي، وأهم مميزاته هو إعلان نتائج الطلاب وكذلك تقديم الطلاب في مراحل التعليم المختلفة خاصة رياض الأطفال عبر الموقع الإلكتروني لنظام نور، والذي يعد واحد من أهم مواقع وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية وبالتحديد الإدارة التربوية لنظام نور.