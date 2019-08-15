︎

. الحاج الإعلامي / ياسر العرابي

رئيس تحرير قناة النهار الجزائريه

ان تضيع حقيبتك وسط ٣ ملايين حاج وتجدها بعد ٤٨ ساعه كما هي فاعلم انك في المملكه العربيه السعوديه التي تحمل راية الاسلام

لا إله إلا الله محمدآ رسول الله تحيه للمملكه العربيه السعوديه حكومة و شعبآ وبارك الله فيهم على خدمة ضيوف الرحمن





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر العرابي أضاع شنطته بالحج وسط ٣ ملايين حاج .. فكيف وجدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.