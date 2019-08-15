«مسام» ينزع 965 لغمًا من أراضي ومدارس اليمن في أسبوع

انتزع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح بيان صادر عن مشروع «مسام»، أن الألغام التي انتزعها توزعت على هذا النحو (15 لغمًا مضادة للأفراد، و458 مضادة للدبابات، و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين)، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع حتى الآن 80 ألفًا و951 لغمًا، زرعها الحوثيون في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولوا إخفاءها بأشكال مختلفة.

وتقول الحكومة اليمنية، إن الفرق الهندسية التابعة لها وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب، وبحسب تصريحات رسمية، فإن هناك ما يزيد على مليون لغم وعبوة ناسفة ما زالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وأفاد تقرير حقوقي بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكل أنواعها.

وأكد التقرير الحقوقي أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض.