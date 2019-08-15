حج / الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ترفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440



الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لكافة الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذي أظهر - بفضل الله - مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكنتهم من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان, سائلاً الله أن يجزي ولاة امرنا خيرًا وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

// انتهى //

06:34ت م

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الرياض 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسرفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 .ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لكافة الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذي أظهر - بفضل الله - مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكنتهم من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان, سائلاً الله أن يجزي ولاة امرنا خيرًا وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.// انتهى //06:34ت م0006

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