تطوير المطار ومسرح مرايا.. مشاريع تنموية جديدة في العلا

وجَّه محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن فرحان، اليوم الأربعاء، بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز “مطار العلا”، على أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع قبل نهاية 2019. كما وجَّه محافظ الهيئة أيضاً، بالبدء في مشروع تطوير مسرح مرايا بمحافظة العلا على أن ينتهي خلال العام الجاري، حيث يتم تطوير المشروع جنباً إلى جنب مع مطار العلا وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأعلنت الهيئة أن أعمال المشروع تتضمَّن زيادة عدد الزوار الذين يتم استقبالهم سنوياً إلى 400 ألف زائر بدلاً من 100 ألف، إلى جانب تحسين واجهة المطار وإدخال نظم ومرافق خدمية جديدة وإنشاء صالة جديدة لكبار الشخصيات. كما سيتم تطوير مطار العلا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، لكي يتَّسع لمزيد من الطائرات، حيث يتم العمل فيه بنظام معلومات رقمي جديد في صالتي الوصول والمغادرة التي سيتم تطوير تصاميمها الداخلية والخارجية.