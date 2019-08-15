منظمة الصحة العالمية في تحذير لها لزوار تركيا إبتعدوا عن أكل اللحوم .. لهذا السبب!

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. منظمة الصحة العالمية في تحذير لها لزوار تركيا إبتعدوا عن أكل اللحوم ، وذلك بسبب إنتشار مرض الطاعون





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