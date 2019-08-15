وظائف إدارية شاغرة في نادي القريات الرياضي

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أعلن نادي القريات الرياضي، عبر حسابه بموقع تويتر، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر النادي في محافظة القريات.

وأبرزت إدارة النادي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير: شهادة في مجال السكرتارية.

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. مدير مالي: شهادة على لا تقل عن الدبلوم في تخصص المحاسبة.

. رئيس تنفيذي: مؤهل جامعي في مجال الإدارة.

وأوضحت إدارة النادي، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالنادي: ([email protected])؛ مشيرة إلى أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 17 ذو الحجة 1440هـ إلى تاريخ 22 ذو الحجة 1440هـ.



