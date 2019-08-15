وظائف هندسية وصحية شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس كهرباء. . مهندس مدني. Advertisements . أخصائي أول الصحة المهنية. . مهندس ميكانيكي. . صيدلي إكلينيكي. وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2019م. وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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