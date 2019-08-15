حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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بمشيئة الله تعالى ما تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض ونجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان الى الليث. كما يتوقع تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.





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