تنبيه لجميع المسافرين المغادرين والقادمين للمملكة .. التفاصيل

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شددت النيابة العامة على المسافرين من وإلى المملكة بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال أو مايعادلها من العملات الأخرى.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.